Русенборг - Волеренга

|20 тур
|1 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Русенборг
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|20 тур
|1 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Русенборг
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|22 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|2:3
|Русенборг
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Русенборг
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Волеренга
|3 тур
|2 апреля, суббота
|19:00
|Волеренга
|0:2
|Русенборг
|20 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:0
|Волеренга
|12 тур
|6 июня, суббота
|16:30
|Волеренга
|1:2
|Русенборг