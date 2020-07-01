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Русенборг - Волеренга

01.07.2020, Среда, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 5 тур Русенборг - Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Русенборг
11 тур
16 июня, воскресенье 21:00 Русенборг 3:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
22 тур
16 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 2:3 Русенборг
14 тур
24 июня, воскресенье 21:00 Русенборг 3:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 21:00 Русенборг 3:0 Волеренга
11 тур
28 мая, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Волеренга
3 тур
2 апреля, суббота 19:00 Волеренга 0:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 2:0 Волеренга
12 тур
6 июня, суббота 16:30 Волеренга 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
19 октября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:2 Волеренга
15 тур
13 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 2:2 Русенборг
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