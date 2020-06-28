Мольде - Стабек

|22 тур
|23 сентября, понедельник
|20:00
|Стабек
|1:2
|Мольде
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:0
|Стабек
|22 тур
|23 сентября, понедельник
|20:00
|Стабек
|1:2
|Мольде
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:0
|Стабек
|19 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:1
|Мольде
|14 тур
|23 июня, суббота
|19:00
|Мольде
|3:0
|Стабек
|20 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:2
|Мольде
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Стабек
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|3:0
|Стабек
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|22:00
|Стабек
|1:2
|Мольде
|25 тур
|27 сентября, воскресенье
|21:00
|Стабек
|1:0
|Мольде
|9 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Мольде
|3:3
|Стабек