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Мольде - Стабек

28.06.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Мольде - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
22 тур
23 сентября, понедельник 20:00 Стабек 1:2 Мольде
2 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Мольде 3:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2018
19 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Стабек 3:1 Мольде
14 тур
23 июня, суббота 19:00 Мольде 3:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
20 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Стабек 3:2 Мольде
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Мольде 3:0 Стабек
2 тур
20 марта, воскресенье 22:00 Стабек 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 21:00 Стабек 1:0 Мольде
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Мольде 3:3 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
19 тур
10 августа, воскресенье 17:30 Мольде 2:2 Стабек
3 тур
13 апреля, воскресенье 17:30 Стабек 0:2 Мольде
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