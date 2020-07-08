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Виктория - Слован

08.07.2020, Среда, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 5 тур Виктория - Слован
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Виктория 4:1 Слован
2 тур
19 июля, пятница 19:30 Слован 1:2 Виктория
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
4 тур
19 мая, воскресенье 16:00 Слован 0:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
16 тур
23 ноября, пятница 20:00 Слован 1:1 Виктория
2 тур
30 июля, понедельник 19:00 Виктория 1:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
11 марта, воскресенье 19:15 Виктория 2:2 Слован
6 тур
9 сентября, суббота 17:00 Слован 0:3 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
20 тур
11 марта, суббота 19:45 Виктория 1:0 Слован
6 тур
10 сентября, суббота 21:15 Слован 1:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
20 марта, воскресенье 17:45 Слован 0:1 Виктория
8 тур
26 сентября, суббота 19:15 Виктория 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
22 марта, воскресенье 17:45 Виктория 2:0 Слован
7 тур
15 сентября, понедельник 21:00 Слован 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
29 марта, суббота 23:15 Виктория 6:0 Слован
8 тур
13 сентября, пятница 22:15 Слован 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Виктория 1:2 Слован
15 тур
17 ноября, суббота 21:20 Слован 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Слован 0:0 Виктория
1 тур
30 июля, суббота 19:30 Виктория 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
13 ноября, суббота 20:20 Виктория 1:1 Слован
2 тур
24 июля, суббота 20:15 Слован 2:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
6 марта, суббота 18:00 Слован 0:2 Виктория
4 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:3 Слован
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