Виктория - Слован

|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|16:30
|Виктория
|4:1
|Слован
|2 тур
|19 июля, пятница
|19:30
|Слован
|1:2
|Виктория
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|16:30
|Виктория
|4:1
|Слован
|2 тур
|19 июля, пятница
|19:30
|Слован
|1:2
|Виктория
|16 тур
|23 ноября, пятница
|20:00
|Слован
|1:1
|Виктория
|2 тур
|30 июля, понедельник
|19:00
|Виктория
|1:0
|Слован
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|19:15
|Виктория
|2:2
|Слован
|6 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Слован
|0:3
|Виктория
|20 тур
|11 марта, суббота
|19:45
|Виктория
|1:0
|Слован
|6 тур
|10 сентября, суббота
|21:15
|Слован
|1:2
|Виктория
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|17:45
|Слован
|0:1
|Виктория
|8 тур
|26 сентября, суббота
|19:15
|Виктория
|2:1
|Слован
|21 тур
|22 марта, воскресенье
|17:45
|Виктория
|2:0
|Слован
|7 тур
|15 сентября, понедельник
|21:00
|Слован
|1:1
|Виктория
|22 тур
|29 марта, суббота
|23:15
|Виктория
|6:0
|Слован
|8 тур
|13 сентября, пятница
|22:15
|Слован
|1:1
|Виктория
|29 тур
|26 мая, воскресенье
|20:00
|Виктория
|1:2
|Слован
|15 тур
|17 ноября, суббота
|21:20
|Слован
|1:2
|Виктория
|16 тур
|13 ноября, суббота
|20:20
|Виктория
|1:1
|Слован
|2 тур
|24 июля, суббота
|20:15
|Слован
|2:3
|Виктория