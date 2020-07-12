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Копенгаген - Брондбю

12.07.2020, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 7 тур Копенгаген - Брондбю
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
3 тур
21 июня, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:45 Копенгаген 2:1 Брондбю
12 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Брондбю 3:1 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
4 ноября, воскресенье 14:30 Брондбю 0:1 Копенгаген
5 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
7 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
3 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 2:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 14:00 Копенгаген 0:1 Брондбю
4 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
7 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Брондбю
3 тур
17 апреля, понедельник 17:00 Брондбю 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Копенгаген 0:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Брондбю 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
6 апреля, понедельник 17:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
20 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
8 тур
21 сентября, воскресенье 18:30 Копенгаген 1:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
17 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Брондбю 1:3 Копенгаген
10 тур
28 сентября, суббота 18:00 Брондбю 3:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
13 тур
21 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Брондбю
6 тур
18 августа, суббота 21:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
16 тур
20 ноября, воскресенье 16:30 Брондбю 2:1 Копенгаген
10 тур
24 сентября, суббота 17:00 Брондбю 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
9 тур
19 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Копенгаген
20 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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