Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Аланьяспор
Коньяспор - Аланьяспор: обзор матча 25 июля 2020
Коньяспор
25.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Аланьяспор
20'
А. Улудаг
27'
M. Anicic
63'
J. Fernandes
81'
Т. Бакасетас
87'
Э. Караджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Аланьяспор
87'
ГОЛ! 2:3!
Э. Караджа
84'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
81'
ГОЛ! 2:2!
Т. Бакасетас
80'
Желтая карточка
Велинтон
Замена
U. Demirok
️️️️
Э. Дачи
78'
69'
Замена
М. Сиопис
️️️️
М. Чагыран
69'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
С. Учан
63'
ГОЛ! 2:1!
J. Fernandes
53'
Замена
J. Fernandes
️️️️
E. Altintas
Желтая карточка
A. Turan
42'
36'
Замена
Э. Караджа
️️️️
М. Пектемек
36'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
О. Булут
ГОЛ! 2:0!
M. Anicic
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Улудаг
Пас отдал
F. Miya
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
1
Дженк Генен
ВР
14
Baiano
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
0
E. Altintas
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
Аланьяспор
34
Eray Birnican
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
4-3-3
1
Ташкыран
4
28
87
5
Ай
8
Хаджиахметович
21
27
Шенгелия
11
Байич
34
Тюрам
22
Дачи
4-4-2
1
Генен
26
Канак
23
Велинтон
53
14
0
48
Учан
6
Булут
6
Чагыран
9
9
Пектемек
22
Дачи
15
15
22
Дачи
6
Чагыран
6
Сиопис
6
Сиопис
6
Чагыран
48
Учан
6
6
48
Учан
0
10
10
0
6
Булут
9
Бакасетас
9
Бакасетас
6
Булут
9
Пектемек
7
Караджа
7
Караджа
9
Пектемек
Остались в запасе
Коньяспор
Аланьяспор
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
34
Eray Birnican
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Коньяспор - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Аланьяспор
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+