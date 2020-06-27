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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Аланьяспор
Гезтепе - Аланьяспор: обзор матча 27 июня 2020
Гезтепе
27.06.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Аланьяспор
11'
С. Гюрлер
49'
А. Озтюрк
90'
S. Napoleoni
4'
Э. Караджа
45+2'
P. Demba CissÃ©
65'
P. Demba CissÃ©
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Аланьяспор
ГОЛ! 3:3!
S. Napoleoni
90'
82'
Замена
М. Чагыран
️️️️
С. Учан
Замена
Х. Акбунар
️️️️
С. Айдогду
76'
Желтая карточка
Тити
73'
71'
Замена
О. Булут
️️️️
D.
Замена
А. Каштру
️️️️
M. MossorÃ³
69'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
З. Трипич
69'
65'
ГОЛ! 2:3!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
Э. Караджа
Замена
D. Kadah
️️️️
К. Вильчек
59'
ГОЛ! 2:2!
А. Озтюрк
49'
46'
Замена
D.
️️️️
J. Fernandes
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
Э. Караджа
Желтая карточка
А. Озтюрк
43'
42'
Желтая карточка
J.
31'
Желтая карточка
С. Колкер
Желтая карточка
С. Боргес
22'
ГОЛ! 1:1!
С. Гюрлер
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Караджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
22
Beto
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
8
Андре Каштру
АП
63
Deniz Kadah
ЦФ
Аланьяспор
34
Eray Birnican
ВР
14
Baiano
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
0
E. Altintas
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
30
Djalma
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-5-1
22
27
4
Тити
41
Эмир
33
Озтюрк
8
Айдогду
10
Трипич
10
7
Гюрлер
5
Боргес
10
Вильчек
4-3-1-2
28
Марафона
29
Колкер
33
Цавеллас
26
Канак
24
6
48
Учан
10
9
Бакасетас
7
Караджа
9
8
Айдогду
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Айдогду
10
Трипич
99
99
10
Трипич
10
8
Каштру
8
Каштру
10
10
Вильчек
63
63
10
Вильчек
48
Учан
6
Чагыран
6
Чагыран
48
Учан
10
30
30
10
6
Булут
6
Булут
Остались в запасе
Гезтепе
Аланьяспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
34
Eray Birnican
ВР
14
Baiano
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
0
E. Altintas
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
14
Baiano
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
0
E. Altintas
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Гезтепе - Аланьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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