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Порту - Спортинг

15.07.2020, Среда, 23:30 мск Португалия. Примейра, 32 тур Порту - Спортинг
Португалия. Примейра (2019/2020)
15 тур
5 января, воскресенье 20:30 Спортинг 1:2 Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 20:30 Порту 2:1 Спортинг
17 тур
12 января, суббота 18:30 Спортинг 0:0 Порту
Португалия. Примейра (2017/2018)
25 тур
2 марта, пятница 23:30 Порту 2:1 Спортинг
8 тур
1 октября, воскресенье 21:15 Спортинг 0:0 Порту
Португалия. Примейра (2016/2017)
20 тур
4 февраля, суббота 23:30 Порту 2:1 Спортинг
3 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Спортинг 2:1 Порту
Португалия. Примейра (2015/2016)
32 тур
30 апреля, суббота 20:30 Порту 1:3 Спортинг
15 тур
2 января, суббота 23:45 Спортинг 2:0 Порту
Португалия. Примейра (2014/2015)
23 тур
1 марта, воскресенье 22:15 Порту 3:0 Спортинг
6 тур
26 сентября, пятница 23:30 Спортинг 1:1 Порту
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
23 тур
16 марта, воскресенье 23:15 Спортинг 1:0 Порту
8 тур
27 октября, воскресенье 23:45 Порту 3:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
21 тур
2 марта, суббота 23:45 Спортинг 0:0 Порту
6 тур
7 октября, воскресенье 23:45 Порту 2:0 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
29 тур
5 мая, суббота 23:30 Порту 2:0 Спортинг
14 тур
8 января, воскресенье 00:15 Спортинг 0:0 Порту
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
27 тур
17 апреля, воскресенье 23:15 Порту 3:2 Спортинг
12 тур
28 ноября, воскресенье 00:15 Спортинг 1:1 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
21 тур
28 февраля, воскресенье 23:15 Спортинг 3:0 Порту
6 тур
26 сентября, суббота 22:15 Порту 1:0 Спортинг
Суперкубок Португалии 2008
Финал
16 августа, суббота 23:45 Порту 0:2 Спортинг
Кубок Португалии (2007/2008)
Финал, Финал
18 мая, воскресенье 20:00 Порту 0:2 Спортинг
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