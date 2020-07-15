Порту - Спортинг

|15 тур
|5 января, воскресенье
|20:30
|Спортинг
|1:2
|Порту
|25 тур
|2 марта, пятница
|23:30
|Порту
|2:1
|Спортинг
|8 тур
|1 октября, воскресенье
|21:15
|Спортинг
|0:0
|Порту
|20 тур
|4 февраля, суббота
|23:30
|Порту
|2:1
|Спортинг
|3 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Спортинг
|2:1
|Порту
|32 тур
|30 апреля, суббота
|20:30
|Порту
|1:3
|Спортинг
|15 тур
|2 января, суббота
|23:45
|Спортинг
|2:0
|Порту
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|22:15
|Порту
|3:0
|Спортинг
|6 тур
|26 сентября, пятница
|23:30
|Спортинг
|1:1
|Порту
|23 тур
|16 марта, воскресенье
|23:15
|Спортинг
|1:0
|Порту
|8 тур
|27 октября, воскресенье
|23:45
|Порту
|3:1
|Спортинг
|21 тур
|2 марта, суббота
|23:45
|Спортинг
|0:0
|Порту
|6 тур
|7 октября, воскресенье
|23:45
|Порту
|2:0
|Спортинг
|29 тур
|5 мая, суббота
|23:30
|Порту
|2:0
|Спортинг
|14 тур
|8 января, воскресенье
|00:15
|Спортинг
|0:0
|Порту
|27 тур
|17 апреля, воскресенье
|23:15
|Порту
|3:2
|Спортинг
|12 тур
|28 ноября, воскресенье
|00:15
|Спортинг
|1:1
|Порту
|21 тур
|28 февраля, воскресенье
|23:15
|Спортинг
|3:0
|Порту
|6 тур
|26 сентября, суббота
|22:15
|Порту
|1:0
|Спортинг