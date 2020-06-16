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Авеш - Порту

16.06.2020, Вторник, 23:15 мск Португалия. Примейра, 27 тур Авеш - Порту
Португалия. Примейра (2019/2020)
10 тур
3 ноября, воскресенье 23:00 Порту 1:0 Авеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 22:30 Порту 4:0 Авеш
15 тур
3 января, четверг 23:15 Авеш 0:1 Порту
Португалия. Примейра (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Порту 2:0 Авеш
12 тур
25 ноября, суббота 23:30 Авеш 1:1 Порту
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