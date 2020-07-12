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Викинг - Одд

12.07.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Викинг - Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 2:0 Одд
4 тур
23 апреля, вторник 20:00 Одд 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Одд 0:2 Викинг
5 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Викинг 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
17 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Одд 2:2 Викинг
4 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Викинг 0:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Одд 1:0 Викинг
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Викинг 1:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
23 тур
13 сентября, суббота 17:30 Одд 4:1 Викинг
7 тур
5 мая, понедельник 21:00 Викинг 1:1 Одд
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