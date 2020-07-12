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Суонси - Лидс

12.07.2020, Воскресенье, 15:30 мск Англия. Чемпионшип, 43 тур Суонси - Лидс
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
6 тур
31 августа, суббота 17:00 Лидс 0:1 Суонси
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
32 тур
13 февраля, среда 22:45 Лидс 2:1 Суонси
4 тур
21 августа, вторник 21:45 Суонси 2:2 Лидс
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
34 тур
26 февраля, суббота 15:45 Суонси 3:0 Лидс
5 тур
11 сентября, суббота 18:00 Лидс 2:1 Суонси
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