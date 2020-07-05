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Суонси - Шеффилд Уэнсдэй

05.07.2020, Воскресенье, 14:00 мск Англия. Чемпионшип, 41 тур Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 2:2 Суонси
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
34 тур
23 февраля, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 3:1 Суонси
22 тур
15 декабря, суббота 18:00 Суонси 2:1 Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
ответный матч		 27 февраля, вторник 23:05 Суонси 2:0 Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
17 февраля, суббота 15:30 Шеффилд Уэнсдэй 0:0 Суонси
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
36 тур
13 марта, суббота 18:00 Суонси 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
22 тур
19 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:2 Суонси
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