Суонси - Шеффилд Уэнсдэй

|16 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:2
|Суонси
|16 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:2
|Суонси
|34 тур
|23 февраля, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|3:1
|Суонси
|22 тур
|15 декабря, суббота
|18:00
|Суонси
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|1/8 финала
ответный матч
|27 февраля, вторник
|23:05
|Суонси
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|1/8 финала
|17 февраля, суббота
|15:30
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:0
|Суонси
|36 тур
|13 марта, суббота
|18:00
|Суонси
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|22 тур
|19 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:2
|Суонси