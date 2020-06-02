Введите ваш ник на сайте

Млада Болеслав - Фастав

02.06.2020, Вторник, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 27 тур Млада Болеслав - Фастав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
13 тур
19 октября, суббота 17:30 Фастав 0:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Млада Болеслав 3:0 Фастав
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Фастав 3:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
25 тур
21 апреля, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:1 Фастав
11 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Фастав 1:5 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 18:00 Фастав 1:2 Млада Болеслав
12 тур
29 октября, суббота 21:15 Млада Болеслав 1:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
19 тур
27 февраля, суббота 17:00 Фастав 0:2 Млада Болеслав
5 тур
21 августа, пятница 21:15 Млада Болеслав 5:2 Фастав
...
  • Читайте нас: 