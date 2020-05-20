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Материалы

Динамо-Брест - БАТЭ

20.05.2020, Среда, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Динамо-Брест - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
25 сентября, среда 20:45 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
3 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
31 октября, среда 20:45 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
3 тур
14 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
11 августа, пятница 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
3 тур
15 апреля, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
29 июля, пятница 21:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:1 БАТЭ
12 тур
28 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 21:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
6 июля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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