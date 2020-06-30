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Миллуолл - Суонси

30.06.2020, Вторник, 19:00 мск Англия. Чемпионшип, 40 тур Миллуолл - Суонси
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 18:00 Суонси 0:1 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
31 тур
9 февраля, суббота 18:00 Суонси 1:0 Миллуолл
6 тур
1 сентября, суббота 19:30 Миллуолл 1:2 Суонси
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
45 тур
30 апреля, суббота 18:00 Миллуолл 0:2 Суонси
21 тур
10 декабря, пятница 22:45 Суонси 1:1 Миллуолл
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