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ЛАСК - Штурм

17.06.2020, Среда, 21:30 мск Австрия. Бундеслига, 5 тур ЛАСК - Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
15 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Штурм
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Штурм 0:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Штурм 2:3 ЛАСК
27 тур
24 апреля, среда 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
20 тур
3 марта, воскресенье 16:30 Штурм 0:3 ЛАСК
9 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 17:00 Штурм 3:1 ЛАСК
25 тур
3 марта, суббота 18:00 ЛАСК 0:2 Штурм
16 тур
25 ноября, суббота 18:00 Штурм 1:0 ЛАСК
7 тур
9 сентября, суббота 17:00 ЛАСК 2:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 20:30 ЛАСК 0:2 Штурм
24 тур
5 марта, суббота 20:30 Штурм 1:1 ЛАСК
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Штурм 5:0 ЛАСК
8 тур
21 сентября, вторник 22:30 ЛАСК 0:4 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:00 Штурм 0:1 ЛАСК
22 тур
27 февраля, суббота 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
17 тур
28 ноября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Штурм
7 тур
12 сентября, суббота 20:00 Штурм 3:3 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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