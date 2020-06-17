ЛАСК - Штурм

|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|3:3
|Штурм
|7 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Штурм
|0:2
|ЛАСК
|28 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:00
|Штурм
|2:3
|ЛАСК
|27 тур
|24 апреля, среда
|20:00
|ЛАСК
|1:2
|Штурм
|20 тур
|3 марта, воскресенье
|16:30
|Штурм
|0:3
|ЛАСК
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:0
|Штурм
|34 тур
|12 мая, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|ЛАСК
|25 тур
|3 марта, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|16 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:0
|ЛАСК
|7 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|2:1
|Штурм
|34 тур
|14 мая, суббота
|20:30
|ЛАСК
|0:2
|Штурм
|24 тур
|5 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:1
|ЛАСК
|18 тур
|4 декабря, суббота
|20:30
|Штурм
|5:0
|ЛАСК
|8 тур
|21 сентября, вторник
|22:30
|ЛАСК
|0:4
|Штурм
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110:34
|+76
|50
|2.
|Рапид В
|32
|17
|7
|8
|64:43
|+21
|38
|3.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67:37
|+30
|37
|4.
|Вольфсберг
|32
|15
|9
|8
|69:43
|+26
|35
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52:74
|-22
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46:60
|-14
|19
|* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15