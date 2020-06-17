Хартберг - Рапид

|20 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:30
|Хартберг
|2:2
|Рапид
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|3:3
|Хартберг
|20 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:30
|Хартберг
|2:2
|Рапид
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|3:3
|Хартберг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110:34
|+76
|50
|2.
|Рапид В
|32
|17
|7
|8
|64:43
|+21
|38
|3.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67:37
|+30
|37
|4.
|Вольфсберг
|32
|15
|9
|8
|69:43
|+26
|35
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52:74
|-22
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46:60
|-14
|19
|* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15