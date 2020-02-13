Лион - Марсель

|13 тур
|10 ноября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|2:1
|Лион
|36 тур
|12 мая, воскресенье
|22:00
|Марсель
|0:3
|Лион
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|22:00
|Лион
|4:2
|Марсель
|30 тур
|18 марта, воскресенье
|23:00
|Марсель
|2:3
|Лион
|18 тур
|17 декабря, воскресенье
|23:00
|Лион
|2:0
|Марсель
|21 тур
|22 января, воскресенье
|23:00
|Лион
|3:1
|Марсель
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|21:45
|Марсель
|0:0
|Лион
|22 тур
|24 января, воскресенье
|23:00
|Лион
|1:1
|Марсель
|6 тур
|20 сентября, воскресенье
|22:00
|Марсель
|1:1
|Лион
|29 тур
|15 марта, воскресенье
|23:00
|Марсель
|0:0
|Лион
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|23:00
|Лион
|1:0
|Марсель
|36 тур
|4 мая, воскресенье
|23:00
|Марсель
|4:2
|Лион
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|23:59
|Лион
|2:2
|Марсель
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|23:59
|Марсель
|2:2
|Лион
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|23:00
|Лион
|2:0
|Марсель
|34 тур
|8 мая, воскресенье
|23:00
|Лион
|3:2
|Марсель
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:1
|Лион
|29 тур
|21 марта, воскресенье
|23:00
|Марсель
|2:1
|Лион
|13 тур
|8 ноября, воскресенье
|23:00
|Лион
|5:5
|Марсель
|36 тур
|17 мая, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:3
|Лион
|18 тур
|14 декабря, воскресенье
|23:00
|Лион
|0:0
|Марсель