Монако - Лилль

|29 тур
|15 марта, пятница
|22:45
|Лилль
|0:1
|Монако
|2 тур
|18 августа, суббота
|21:00
|Монако
|0:0
|Лилль
|33 тур
|10 апреля, воскресенье
|15:00
|Лилль
|4:1
|Монако
|2 тур
|14 августа, пятница
|21:30
|Монако
|0:0
|Лилль
|30 тур
|23 марта, воскресенье
|23:59
|Монако
|1:1
|Лилль
|12 тур
|3 ноября, воскресенье
|23:59
|Лилль
|2:0
|Монако
|30 тур
|9 апреля, суббота
|21:00
|Монако
|1:0
|Лилль
|14 тур
|21 ноября, воскресенье
|19:00
|Лилль
|2:1
|Монако
|33 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:00
|Лилль
|4:0
|Монако
|17 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|Монако
|0:4
|Лилль
|25 тур
|22 февраля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|2:1
|Монако
|7 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:00
|Монако
|0:2
|Лилль