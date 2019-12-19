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Материалы

Монако - Лилль

17.12.2019, Вторник, 23:05 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Монако - Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
15 марта, пятница 22:45 Лилль 0:1 Монако
2 тур
18 августа, суббота 21:00 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
16 марта, пятница 22:45 Монако 2:1 Лилль
7 тур
22 сентября, пятница 21:45 Лилль 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монако 4:0 Лилль
4 тур
10 сентября, суббота 21:00 Лилль 1:4 Монако
Франция. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
4 апреля, вторник 22:00 Монако 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 4:1 Монако
2 тур
14 августа, пятница 21:30 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
24 января, суббота 19:00 Лилль 0:1 Монако
4 тур
30 августа, суббота 19:00 Монако 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Монако 1:1 Лилль
12 тур
3 ноября, воскресенье 23:59 Лилль 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Монако 1:0 Лилль
14 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Лилль 4:0 Монако
17 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Монако
7 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 22:00 Монако 0:0 Лилль
6 тур
29 августа, среда 22:30 Лилль 0:1 Монако
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