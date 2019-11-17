Краснодар - Ростов

|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|2:2
|Ростов
|27 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:1
|Краснодар
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|2:2
|Ростов
|21 тур
|3 марта, суббота
|19:00
|Краснодар
|3:1
|Ростов
|7 тур
|20 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|21 тур
|3 апреля, понедельник
|19:30
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Краснодар
|29 тур
|24 мая, воскресенье
|13:30
|Краснодар
|2:1
|Ростов
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:2
|Краснодар
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:30
|Краснодар
|0:2
|Ростов
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|2:2
|Краснодар
|19 тур
|7 декабря, пятница
|18:30
|Ростов
|2:3
|Краснодар
|5 тур
|18 августа, суббота
|20:00
|Краснодар
|0:0
|Ростов
|39 тур
|16 апреля, понедельник
|19:00
|Ростов
|1:1
|Краснодар
|33 тур
|5 марта, понедельник
|18:30
|Краснодар
|1:0
|Ростов