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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Аргентина
Бразилия - Аргентина: обзор матча 15 ноября 2019
Бразилия
15.11.2019, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Аргентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
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