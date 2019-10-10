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Материалы

Германия - Аргентина

09.10.2019, Среда, 21:45 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: Матч ТВ Товарищеские матчи. Сборные Германия - Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные 2014

3 сентября, среда 22:45 Германия 2:4 Аргентина
Чемпионат мира 2014
Финал
13 июля, воскресенье 23:00 Германия 1:0 Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:45 Германия 1:3 Аргентина
Чемпионат мира 2010
1/4 финала
3 июля, суббота 18:00 Аргентина 0:4 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 22:45 Германия 0:1 Аргентина
Чемпионат мира 2006
1/4 финала
30 июня, пятница 19:00 Германия 1:1
(4:2)п		 Аргентина
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