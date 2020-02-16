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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Генчлербирлиги
Аланьяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 16 февраля 2020
Аланьяспор
16.02.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
76'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Генчлербирлиги
90'
+3
Желтая карточка
К. Нордфельдт
76'
ГОЛ! 0:1!
Б. Станку
Пас отдал
Д. Сио
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
46'
39'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
6
Онур Булут
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Аланьяспор
1
Дженк Генен
ВР
34
Эрай Бирниджан
ВР
2
Байано
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Джалма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Генчлербирлиги
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
1-3-1-2
28
Марафона
29
Колкер
6
Гюльселам
6
Чагыран
6
Булут
9
Бакасетас
61
Сиссе
10
Фернандес
2-1-2
15
Нордфельдт
22
Озгенк
15
Туре
29
Сессеньон
21
Кандеяш
10
Станку
Остались в запасе
Аланьяспор
Генчлербирлиги
1
Дженк Генен
ВР
34
Эрай Бирниджан
ВР
2
Байано
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Джалма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
34
Эрай Бирниджан
ВР
2
Байано
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Джалма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Аланьяспор - Генчлербирлиги
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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