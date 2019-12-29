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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Коньяспор
Аланьяспор - Коньяспор: обзор матча 29 декабря 2019
Аланьяспор
29.12.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
35'
П. Сиссе
90+4'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Коньяспор
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Ж. Фернандес
90'
+4
75'
Желтая карточка
А. Туран
67'
Желтая карточка
С. Ай
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
55'
51'
Желтая карточка
С. Киринтили
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
С. Колкер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Онур Булут
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
11
Рияд Байич
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
3-2-1-2
28
Марафона
29
Колкер
21
Н'Сакаля
2
Байано
6
Гюльселам
48
Учан
9
Бакасетас
10
Джалма
61
Сиссе
3-1-4
1
Киринтили
5
Аничич
5
Ай
4
Туран
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
15
Мийя
8
Хаджиахметович
Остались в запасе
Аланьяспор
Коньяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Онур Булут
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
11
Рияд Байич
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Онур Булут
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
11
Рияд Байич
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Коньяспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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