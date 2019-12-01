Введите ваш ник на сайте

Хаугесунд - Одд

01.12.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Хаугесунд - Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
12 тур
23 июня, воскресенье 19:00 Одд 3:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2018
26 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Одд
1 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Одд 1:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Одд 1:0 Хаугесунд
9 тур
16 мая, вторник 19:00 Хаугесунд 0:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Хаугесунд
10 тур
11 мая, среда 20:00 Хаугесунд 3:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Хаугесунд 1:2 Одд
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Одд 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
20 июля, воскресенье 20:00 Одд 0:0 Хаугесунд
9 тур
16 мая, пятница 20:00 Хаугесунд 1:2 Одд
...
  • Читайте нас: 