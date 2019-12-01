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Русенборг - Ранхейм

01.12.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Русенборг - Ранхейм
Норвегия. Элитсериен 2019
14 тур
4 июля, четверг 21:00 Ранхейм 2:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
4 августа, суббота 19:00 Ранхейм 1:3 Русенборг
8 тур
5 мая, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Ранхейм
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