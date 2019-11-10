Русенборг - Буде-Глимт

|1 тур
|31 марта, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Русенборг
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Русенборг
|30 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Русенборг
|1:1
|Буде-Глимт
|5 тур
|16 апреля, понедельник
|20:00
|Буде-Глимт
|0:1
|Русенборг
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|2:1
|Буде-Глимт
|14 тур
|2 июля, суббота
|19:00
|Буде-Глимт
|0:0
|Русенборг
|27 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Буде-Глимт
|15 тур
|5 июля, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|1:0
|Русенборг
|23 тур
|12 сентября, пятница
|21:00
|Русенборг
|3:1
|Буде-Глимт
|4 тур
|21 апреля, понедельник
|21:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Русенборг