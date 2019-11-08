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Бранн - Одд

08.11.2019, Пятница, 21:00 мск Норвегия. Элитсериен, 28 тур Бранн - Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
1 тур
30 марта, суббота 17:30 Одд 3:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2018
30 тур
24 ноября, суббота 20:00 Бранн 1:0 Одд
14 тур
25 июня, понедельник 20:00 Одд 0:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Бранн 2:0 Одд
12 тур
4 июня, воскресенье 21:00 Одд 0:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Одд 1:3 Бранн
2 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Бранн 0:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 20:00 Одд 4:0 Бранн
13 тур
12 июня, четверг 20:00 Бранн 0:1 Одд
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