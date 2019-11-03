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Буде-Глимт - Хаугесунд

03.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 27 тур Буде-Глимт - Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2019
7 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:0 Буде-Глимт
3 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Буде-Глимт 0:3 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Буде-Глимт
6 тур
20 апреля, среда 20:00 Буде-Глимт 3:4 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:4 Буде-Глимт
5 тур
30 апреля, четверг 19:00 Буде-Глимт 1:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Хаугесунд 1:2 Буде-Глимт
8 тур
10 мая, суббота 17:30 Буде-Глимт 2:1 Хаугесунд
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