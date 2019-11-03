Буде-Глимт - Хаугесунд

|7 тур
|12 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Буде-Глимт
|7 тур
|12 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Буде-Глимт
|24 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:0
|Буде-Глимт
|3 тур
|2 апреля, понедельник
|19:00
|Буде-Глимт
|0:3
|Хаугесунд
|28 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Буде-Глимт
|6 тур
|20 апреля, среда
|20:00
|Буде-Глимт
|3:4
|Хаугесунд
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:4
|Буде-Глимт
|5 тур
|30 апреля, четверг
|19:00
|Буде-Глимт
|1:2
|Хаугесунд
|21 тур
|24 августа, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|1:2
|Буде-Глимт
|8 тур
|10 мая, суббота
|17:30
|Буде-Глимт
|2:1
|Хаугесунд