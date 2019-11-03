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Ранхейм - Стабек

03.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 27 тур Ранхейм - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
13 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Стабек 0:0 Ранхейм
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Стабек 3:2 Ранхейм
3 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Ранхейм 4:1 Стабек
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