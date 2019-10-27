Хаугесунд - Стремсгодсет

|1 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Хаугесунд
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Хаугесунд
|25 тур
|6 октября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:1
|Хаугесунд
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:0
|Стремсгодсет
|28 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|1:3
|Стремсгодсет
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Хаугесунд
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|1:1
|Стремсгодсет
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Хаугесунд
|23 тур
|11 сентября, пятница
|20:00
|Стремсгодсет
|5:0
|Хаугесунд
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|4:0
|Стремсгодсет
|28 тур
|25 октября, суббота
|17:30
|Хаугесунд
|3:2
|Стремсгодсет
|12 тур
|9 июня, понедельник
|17:30
|Стремсгодсет
|2:1
|Хаугесунд