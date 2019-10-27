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Хаугесунд - Стремсгодсет

27.10.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Хаугесунд - Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
1 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
6 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:1 Хаугесунд
6 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
28 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Хаугесунд 1:3 Стремсгодсет
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Хаугесунд 1:1 Стремсгодсет
3 тур
3 апреля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 2:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
11 сентября, пятница 20:00 Стремсгодсет 5:0 Хаугесунд
10 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 4:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
25 октября, суббота 17:30 Хаугесунд 3:2 Стремсгодсет
12 тур
9 июня, понедельник 17:30 Стремсгодсет 2:1 Хаугесунд
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