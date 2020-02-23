Рандерс - Оденсе

|5 тур
|9 августа, пятница
|21:00
|Оденсе
|1:0
|Рандерс
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:0
|Рандерс
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|1:0
|Оденсе
|4 тур
|18 апреля, среда
|19:00
|Рандерс
|1:1
|Оденсе
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|13:00
|Оденсе
|3:0
|Рандерс
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|4:1
|Оденсе
|10 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|3:1
|Рандерс
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|14:00
|Рандерс
|4:0
|Оденсе
|3 тур
|18 апреля, вторник
|19:15
|Оденсе
|1:0
|Рандерс
|22 тур
|20 февраля, понедельник
|21:00
|Оденсе
|3:0
|Рандерс
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Рандерс
|3:0
|Оденсе
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|Оденсе
|0:1
|Рандерс
|13 тур
|26 октября, понедельник
|21:00
|Рандерс
|1:1
|Оденсе
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|2:3
|Рандерс
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|0:2
|Рандерс
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|3:0
|Оденсе
|5 тур
|17 августа, воскресенье
|21:00
|Рандерс
|0:2
|Оденсе
|31 тур
|8 мая, четверг
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Рандерс
|16 тур
|23 ноября, суббота
|20:00
|Рандерс
|1:1
|Оденсе
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:1
|Оденсе
|24 тур
|28 марта, четверг
|22:00
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|17 тур
|19 ноября, понедельник
|22:00
|Рандерс
|3:2
|Оденсе
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|0:1
|Рандерс
|30 тур
|14 мая, суббота
|19:00
|Рандерс
|1:2
|Оденсе
|15 тур
|8 ноября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:0
|Рандерс
|2 тур
|26 июля, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:1
|Рандерс