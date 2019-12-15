Люнгбю - Силькеборг

|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:3
|Люнгбю
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:3
|Люнгбю
|21 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Силькеборг
|1:1
|Люнгбю
|1 тур
|16 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:1
|Силькеборг
|21 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Люнгбю
|1:1
|Силькеборг
|4 тур
|5 августа, пятница
|21:15
|Силькеборг
|0:4
|Люнгбю
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|3:0
|Люнгбю
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:3
|Силькеборг
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|0:2
|Силькеборг
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Силькеборг
|0:1
|Люнгбю
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|1:1
|Силькеборг
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|2:2
|Люнгбю