Хорсенс - Сендерийск

|9 тур
|13 сентября, пятница
|20:00
|Сендерийск
|0:0
|Хорсенс
|9 тур
|13 сентября, пятница
|20:00
|Сендерийск
|0:0
|Хорсенс
|31 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:1
|Сендерийск
|27 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|0:0
|Хорсенс
|16 тур
|10 ноября, суббота
|18:00
|Хорсенс
|1:1
|Сендерийск
|3 тур
|27 июля, пятница
|20:00
|Сендерийск
|2:0
|Хорсенс
|19 тур
|8 декабря, пятница
|21:00
|Хорсенс
|2:1
|Сендерийск
|9 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Сендерийск
|2:2
|Хорсенс
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:0
|Хорсенс
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|13:00
|Хорсенс
|1:1
|Сендерийск
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Сендерийск
|4:2
|Хорсенс
|19 тур
|30 ноября, пятница
|21:30
|Хорсенс
|1:3
|Сендерийск
|4 тур
|6 августа, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|0:2
|Хорсенс
|29 тур
|3 мая, четверг
|20:00
|Хорсенс
|5:0
|Сендерийск
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|1:4
|Хорсенс
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:3
|Хорсенс
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:1
|Сендерийск
|17 тур
|21 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:3
|Хорсенс
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|2:0
|Хорсенс