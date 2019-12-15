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Хорсенс - Сендерийск

15.12.2019, Воскресенье, 14:00 мск Дания. Суперлига, 20 тур Хорсенс - Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020)
9 тур
13 сентября, пятница 20:00 Сендерийск 0:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:1 Сендерийск
27 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Сендерийск 0:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2018/2019)
16 тур
10 ноября, суббота 18:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
3 тур
27 июля, пятница 20:00 Сендерийск 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
8 декабря, пятница 21:00 Хорсенс 2:1 Сендерийск
9 тур
16 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 2:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:0 Хорсенс
2 тур
24 июля, воскресенье 13:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Сендерийск 4:2 Хорсенс
19 тур
30 ноября, пятница 21:30 Хорсенс 1:3 Сендерийск
4 тур
6 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 0:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 20:00 Хорсенс 5:0 Сендерийск
13 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:4 Хорсенс
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
17 тур
21 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:3 Хорсенс
6 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:0 Хорсенс
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