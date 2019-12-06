Введите ваш ник на сайте

Хобро - Хорсенс

06.12.2019, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 19 тур Хобро - Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
13 тур
20 октября, воскресенье 13:00 Хорсенс 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 14:00 Хобро 0:0 Хорсенс
4 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Хорсенс 2:2 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 14:00 Хобро 1:1 Хорсенс
12 тур
15 октября, воскресенье 13:00 Хорсенс 2:2 Хобро
...
  • Читайте нас: 