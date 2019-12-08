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Орхус - Люнгбю

08.12.2019, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 19 тур Орхус - Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
4 тур
5 августа, понедельник 20:00 Люнгбю 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
24 февраля, суббота 18:00 Люнгбю 0:0 Орхус
12 тур
16 октября, понедельник 20:00 Орхус 0:2 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
29 ноября, вторник 20:00 Орхус 0:1 Люнгбю
5 тур
12 августа, пятница 21:15 Люнгбю 0:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
2 мая, среда 20:00 Орхус 2:1 Люнгбю
13 тур
22 октября, суббота 19:00 Люнгбю 1:1 Орхус
1 тур
18 июля, понедельник 21:00 Орхус 2:1 Люнгбю
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