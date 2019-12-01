Хорсенс - Оденсе

|12 тур
|6 октября, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|3:0
|Хорсенс
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:2
|Оденсе
|10 тур
|24 сентября, понедельник
|20:00
|Оденсе
|4:0
|Хорсенс
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:0
|Оденсе
|3 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Хорсенс
|1:1
|Оденсе
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Хорсенс
|25 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Хорсенс
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|2:0
|Оденсе
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|2:2
|Оденсе
|24 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Оденсе
|0:1
|Хорсенс
|16 тур
|19 ноября, суббота
|20:00
|Хорсенс
|0:1
|Оденсе
|9 тур
|19 сентября, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|4:3
|Оденсе