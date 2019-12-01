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Ольборг - Хобро

01.12.2019, Воскресенье, 20:00 мск Дания. Суперлига, 18 тур Ольборг - Хобро
Дания. Суперлига (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 17:00 Хобро 0:2 Ольборг
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
26 апреля, пятница 20:00 Ольборг 1:1 Хобро
28 тур
7 апреля, воскресенье 13:00 Хобро 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
24 тур
1 марта, пятница 21:00 Ольборг 1:1 Хобро
10 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Хобро 0:5 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Хобро 0:1 Ольборг
5 тур
14 августа, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 14:00 Хобро 0:2 Ольборг
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:30 Ольборг 6:0 Хобро
2 тур
24 июля, пятница 19:00 Хобро 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
1 мая, пятница 19:30 Ольборг 5:0 Хобро
21 тур
16 марта, понедельник 21:00 Хобро 1:0 Ольборг
11 тур
17 октября, пятница 20:30 Ольборг 1:1 Хобро
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