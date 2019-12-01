Ольборг - Хобро

|12 тур
|5 октября, суббота
|17:00
|Хобро
|0:2
|Ольборг
|32 тур
|26 апреля, пятница
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хобро
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:00
|Хобро
|1:1
|Ольборг
|24 тур
|1 марта, пятница
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Хобро
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:00
|Хобро
|0:5
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Хобро
|0:1
|Ольборг
|5 тур
|14 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хобро
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|14:00
|Хобро
|0:2
|Ольборг
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:30
|Ольборг
|6:0
|Хобро
|2 тур
|24 июля, пятница
|19:00
|Хобро
|0:1
|Ольборг