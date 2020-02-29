Яблонец - Виктория

|1 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:1
|Яблонец
|23 тур
|2 марта, суббота
|17:00
|Виктория
|1:0
|Яблонец
|9 тур
|24 сентября, понедельник
|19:00
|Яблонец
|3:0
|Виктория
|16 тур
|2 декабря, суббота
|21:00
|Виктория
|2:0
|Яблонец
|2 тур
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|0:1
|Виктория
|27 тур
|6 мая, суббота
|15:00
|Яблонец
|2:2
|Виктория
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:15
|Виктория
|3:1
|Яблонец
|29 тур
|11 мая, среда
|19:15
|Виктория
|1:2
|Яблонец
|15 тур
|30 ноября, понедельник
|19:15
|Яблонец
|0:1
|Виктория
|16 тур
|30 ноября, воскресенье
|19:15
|Яблонец
|1:2
|Виктория
|2 тур
|3 августа, воскресенье
|22:15
|Виктория
|3:1
|Яблонец
|27 тур
|4 мая, воскресенье
|21:00
|Яблонец
|2:2
|Виктория
|13 тур
|1 ноября, пятница
|23:15
|Виктория
|6:1
|Яблонец
|25 тур
|27 апреля, суббота
|18:50
|Яблонец
|1:3
|Виктория
|11 тур
|20 октября, суббота
|20:20
|Виктория
|1:1
|Яблонец
|21 тур
|17 марта, суббота
|18:50
|Яблонец
|0:2
|Виктория
|7 тур
|17 сентября, суббота
|22:15
|Виктория
|4:2
|Яблонец
|23 тур
|8 апреля, пятница
|22:15
|Виктория
|1:1
|Яблонец
|9 тур
|17 сентября, пятница
|20:15
|Яблонец
|1:2
|Виктория