Роял Мускрон-Перувельц - Сент-Труйден

|1 тур
|27 июля, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|0:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|1 тур
|27 июля, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|0:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|20:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:1
|Сент-Труйден
|10 тур
|6 октября, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|3:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|17 тур
|2 декабря, суббота
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:1
|Сент-Труйден
|12 тур
|26 октября, четверг
|21:30
|Сент-Труйден
|1:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|17 тур
|3 декабря, суббота
|22:00
|Сент-Труйден
|1:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|4 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:1
|Сент-Труйден
|17 тур
|28 ноября, суббота
|22:30
|Сент-Труйден
|0:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|2 тур
|1 августа, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:2
|Сент-Труйден