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Роял Мускрон-Перувельц - Сент-Труйден

25.01.2020, Суббота, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 23 тур Роял Мускрон-Перувельц - Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
1 тур
27 июля, суббота 21:00 Сент-Труйден 0:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:1 Сент-Труйден
10 тур
6 октября, суббота 21:00 Сент-Труйден 3:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
17 тур
2 декабря, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:1 Сент-Труйден
12 тур
26 октября, четверг 21:30 Сент-Труйден 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
4 тур
20 августа, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
17 тур
28 ноября, суббота 22:30 Сент-Труйден 0:1 Роял Мускрон-Перувельц
2 тур
1 августа, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:2 Сент-Труйден
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