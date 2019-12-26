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Роял Мускрон-Перувельц - Мехелен

26.12.2019, Четверг, 16:30 мск Бельгия. Про-Лига, 21 тур Роял Мускрон-Перувельц - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
6 тур
30 августа, пятница 21:30 Мехелен 2:2 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
24 тур
26 января, пятница 22:30 Мехелен 0:2 Роял Мускрон-Перувельц
9 тур
30 сентября, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
18 тур
10 декабря, суббота 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 1:4 Мехелен
11 тур
22 октября, суббота 21:00 Мехелен 2:0 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
18 тур
5 декабря, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:3 Мехелен
3 тур
8 августа, суббота 21:00 Мехелен 3:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
21 тур
26 декабря, пятница 16:30 Мехелен 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
10 тур
4 октября, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:1 Мехелен
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