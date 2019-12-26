Роял Мускрон-Перувельц - Мехелен

|6 тур
|30 августа, пятница
|21:30
|Мехелен
|2:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|6 тур
|30 августа, пятница
|21:30
|Мехелен
|2:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|24 тур
|26 января, пятница
|22:30
|Мехелен
|0:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|9 тур
|30 сентября, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Мехелен
|18 тур
|10 декабря, суббота
|22:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:4
|Мехелен
|11 тур
|22 октября, суббота
|21:00
|Мехелен
|2:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|18 тур
|5 декабря, суббота
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:3
|Мехелен
|3 тур
|8 августа, суббота
|21:00
|Мехелен
|3:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|21 тур
|26 декабря, пятница
|16:30
|Мехелен
|1:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|10 тур
|4 октября, суббота
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:1
|Мехелен