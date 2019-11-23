Введите ваш ник на сайте

Роял Мускрон-Перувельц - Генк

23.11.2019, Суббота, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 16 тур Роял Мускрон-Перувельц - Генк
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
10 тур
6 октября, воскресенье 21:00 Генк 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
23 тур
26 января, суббота 22:30 Генк 1:2 Роял Мускрон-Перувельц
15 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
25 тур
3 февраля, суббота 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Генк
10 тур
14 октября, суббота 21:00 Генк 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 8 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:2 Генк
За место в Лиге Европы, 4 тур
23 апреля, воскресенье 21:00 Генк 6:0 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
25 тур
4 февраля, суббота 22:00 Генк 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
10 тур
15 октября, суббота 21:30 Роял Мускрон-Перувельц 2:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Генк
12 тур
23 октября, пятница 21:30 Генк 0:4 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
23 января, пятница 22:30 Генк 2:0 Роял Мускрон-Перувельц
8 тур
20 сентября, суббота 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:2 Генк
...
  • Читайте нас: 