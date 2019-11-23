Роял Мускрон-Перувельц - Генк

|10 тур
|6 октября, воскресенье
|21:00
|Генк
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|21:00
|Генк
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|23 тур
|26 января, суббота
|22:30
|Генк
|1:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:0
|Генк
|25 тур
|3 февраля, суббота
|22:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Генк
|10 тур
|14 октября, суббота
|21:00
|Генк
|1:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|За место в Лиге Европы, 8 тур
|14 мая, воскресенье
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:2
|Генк
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|23 апреля, воскресенье
|21:00
|Генк
|6:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|25 тур
|4 февраля, суббота
|22:00
|Генк
|1:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|10 тур
|15 октября, суббота
|21:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Генк
|25 тур
|6 февраля, суббота
|20:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Генк
|12 тур
|23 октября, пятница
|21:30
|Генк
|0:4
|Роял Мускрон-Перувельц
|23 тур
|23 января, пятница
|22:30
|Генк
|2:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|8 тур
|20 сентября, суббота
|20:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:2
|Генк