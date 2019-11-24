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Гент - Антверпен

24.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Бельгия. Про-Лига, 16 тур Гент - Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
5 тур
21 ноября, четверг 22:30 Антверпен 3:2 Гент
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
9 тур
16 мая, четверг 21:30 Антверпен 1:2 Гент
4 тур
13 апреля, суббота 21:30 Гент 1:2 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
16 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Гент 0:0 Антверпен
9 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Антверпен 2:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
23 тур
24 января, среда 22:30 Антверпен 1:1 Гент
2 тур
6 августа, воскресенье 15:30 Гент 0:1 Антверпен
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