Андерлехт - Кортрейк

|4 тур
|17 августа, суббота
|19:00
|Кортрейк
|4:2
|Андерлехт
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Кортрейк
|1 тур
|28 июля, суббота
|19:00
|Кортрейк
|1:4
|Андерлехт
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|4:0
|Кортрейк
|7 тур
|16 сентября, суббота
|19:00
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|16:30
|Кортрейк
|1:3
|Андерлехт
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|5:1
|Кортрейк
|30 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|3:0
|Кортрейк
|13 тур
|29 октября, четверг
|22:30
|Кортрейк
|1:1
|Андерлехт
|9 тур
|21 мая, четверг
|21:30
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|4 тур
|25 апреля, суббота
|21:30
|Андерлехт
|5:1
|Кортрейк
|28 тур
|1 марта, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Кортрейк
|13 тур
|29 октября, среда
|22:30
|Кортрейк
|2:3
|Андерлехт
|25 тур
|8 февраля, суббота
|21:00
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|0:1
|Кортрейк
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|1:0
|Кортрейк
|1 тур
|28 июля, суббота
|20:00
|Кортрейк
|1:1
|Андерлехт
|Плей-офф, 9 тур
|10 мая, четверг
|22:30
|Кортрейк
|2:0
|Андерлехт
|Плей-офф, 1 тур
|1 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:1
|Кортрейк
|21 тур
|21 января, суббота
|21:00
|Кортрейк
|0:1
|Андерлехт
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Кортрейк
|22 тур
|29 декабря, среда
|20:00
|Кортрейк
|0:2
|Андерлехт
|7 тур
|19 сентября, воскресенье
|23:00
|Андерлехт
|3:0
|Кортрейк