Введите ваш ник на сайте

Андерлехт - Кортрейк

24.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Бельгия. Про-Лига, 16 тур Андерлехт - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
4 тур
17 августа, суббота 19:00 Кортрейк 4:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
1 тур
28 июля, суббота 19:00 Кортрейк 1:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
16 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:0 Кортрейк
7 тур
16 сентября, суббота 19:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 16:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Андерлехт 5:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, четверг 22:30 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
9 тур
21 мая, четверг 21:30 Кортрейк 2:2 Андерлехт
4 тур
25 апреля, суббота 21:30 Андерлехт 5:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
28 тур
1 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, среда 22:30 Кортрейк 2:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 21:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
10 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 0:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
28 июля, суббота 20:00 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Кортрейк 2:0 Андерлехт
Плей-офф, 1 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
21 тур
21 января, суббота 21:00 Кортрейк 0:1 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
22 тур
29 декабря, среда 20:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
7 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 9 тур
5 мая, среда 22:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
Плей-офф I, 5 тур
14 апреля, среда 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
16 тур
27 ноября, пятница 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
...
  • Читайте нас: 