Введите ваш ник на сайте

Андерлехт - Серкль Брюгге

03.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Бельгия. Про-Лига, 14 тур Андерлехт - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
19 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт
11 тур
21 октября, воскресенье 15:30 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
8 февраля, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт
8 тур
20 сентября, суббота 22:00 Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
17 тур
1 декабря, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге
2 тур
2 августа, пятница 22:30 Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 23:00 Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге
3 тур
12 августа, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
28 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге
13 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
26 тур
12 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге
11 тур
17 октября, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
17 тур
6 декабря, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт
2 тур
8 августа, суббота 22:00 Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге
...
  • Читайте нас: 