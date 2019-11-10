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Брондбю - Эсбьерг

10.11.2019, Воскресенье, 18:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 16 тур Брондбю - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2019/2020)
10 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 3:1 Брондбю
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
30 тур
18 апреля, четверг 17:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
6 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
1 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 19:00 Эсбьерг 2:3 Брондбю
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Эсбьерг
11 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
12 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Эсбьерг 2:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 21:30 Брондбю 1:0 Эсбьерг
22 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
3 тур
4 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 20:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
17 тур
18 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Эсбьерг
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 20:00 Брондбю 3:0 Эсбьерг
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:2 Брондбю
5 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:4 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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