Брондбю - Эсбьерг

|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|3:1
|Брондбю
|32 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|0:1
|Эсбьерг
|30 тур
|18 апреля, четверг
|17:00
|Эсбьерг
|1:0
|Брондбю
|22 тур
|17 февраля, воскресенье
|20:00
|Эсбьерг
|2:1
|Брондбю
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:1
|Эсбьерг
|20 тур
|4 декабря, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|1:1
|Брондбю
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|4:0
|Эсбьерг
|30 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Эсбьерг
|2:3
|Брондбю
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:0
|Эсбьерг
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Эсбьерг
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|0:1
|Эсбьерг
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|20:00
|Эсбьерг
|0:0
|Брондбю
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|21:00
|Эсбьерг
|2:2
|Брондбю
|25 тур
|6 апреля, воскресенье
|21:30
|Брондбю
|1:0
|Эсбьерг
|22 тур
|16 марта, воскресенье
|22:00
|Эсбьерг
|0:0
|Брондбю
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:2
|Эсбьерг
|24 тур
|29 марта, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|1:0
|Брондбю
|17 тур
|18 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Эсбьерг
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Эсбьерг
|26 тур
|21 апреля, четверг
|20:00
|Брондбю
|3:0
|Эсбьерг
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Эсбьерг
|1:2
|Брондбю
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Эсбьерг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47