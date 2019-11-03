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Оденсе - Хобро

03.11.2019, Воскресенье, 16:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 15 тур Оденсе - Хобро
Дания. Суперлига (2019/2020)
7 тур
23 августа, пятница 20:00 Хобро 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
2 ноября, пятница 20:00 Оденсе 1:0 Хобро
5 тур
11 августа, суббота 17:00 Хобро 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
17 тур
26 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 3:0 Хобро
11 тур
30 сентября, суббота 17:00 Хобро 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Хобро
22 тур
19 марта, суббота 18:00 Хобро 0:2 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 14:30 Оденсе 3:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Хобро 2:2 Оденсе
13 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 3:1 Хобро
1 тур
20 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:2 Хобро
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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