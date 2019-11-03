Оденсе - Хобро

|7 тур
|23 августа, пятница
|20:00
|Хобро
|0:0
|Оденсе
|17 тур
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|3:0
|Хобро
|11 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Хобро
|1:1
|Оденсе
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Хобро
|22 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Хобро
|0:2
|Оденсе
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|14:30
|Оденсе
|3:0
|Хобро
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26