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Брондбю - Рандерс

27.10.2019, Воскресенье, 18:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 14 тур Брондбю - Рандерс
Дания. Суперлига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Рандерс 2:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Рандерс
1 тур
16 июля, понедельник 21:15 Рандерс 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
30 октября, понедельник 21:00 Брондбю 3:1 Рандерс
5 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 0:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
30 ноября, среда 22:00 Рандерс 0:1 Брондбю
12 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Рандерс 0:2 Брондбю
21 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 3:3 Брондбю
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Брондбю
13 тур
2 ноября, воскресенье 20:30 Брондбю 1:0 Рандерс
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Рандерс
20 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Рандерс 0:1 Брондбю
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Рандерс 0:1 Брондбю
21 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Рандерс
11 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:4 Брондбю
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Рандерс
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Брондбю
21 тур
22 марта, понедельник 21:00 Брондбю 1:1 Рандерс
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 1:3 Брондбю
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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