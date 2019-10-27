Брондбю - Рандерс

|2 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:2
|Брондбю
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Рандерс
|1 тур
|16 июля, понедельник
|21:15
|Рандерс
|0:2
|Брондбю
|14 тур
|30 октября, понедельник
|21:00
|Брондбю
|3:1
|Рандерс
|5 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|0:0
|Брондбю
|19 тур
|30 ноября, среда
|22:00
|Рандерс
|0:1
|Брондбю
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:2
|Рандерс
|29 тур
|12 мая, четверг
|19:00
|Рандерс
|0:2
|Брондбю
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:0
|Рандерс
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|3:3
|Брондбю
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|3:3
|Брондбю
|32 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:1
|Брондбю
|13 тур
|2 ноября, воскресенье
|20:30
|Брондбю
|1:0
|Рандерс
|7 тур
|14 сентября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:2
|Рандерс
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Рандерс
|20 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Рандерс
|0:1
|Брондбю
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:0
|Рандерс
|26 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|0:1
|Брондбю
|21 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Рандерс
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|21:00
|Рандерс
|3:2
|Брондбю
|27 тур
|25 апреля, понедельник
|20:00
|Рандерс
|0:4
|Брондбю
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Рандерс
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|3:2
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47