Копенгаген - Эсбьерг

|35 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Эсбьерг
|4:3
|Копенгаген
|27 тур
|31 марта, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Эсбьерг
|35 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Эсбьерг
|4:3
|Копенгаген
|27 тур
|31 марта, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Эсбьерг
|19 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:0
|Эсбьерг
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|0:2
|Копенгаген
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Эсбьерг
|2 тур
|23 июля, суббота
|18:00
|Эсбьерг
|0:4
|Копенгаген
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Эсбьерг
|1:4
|Копенгаген
|19 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Эсбьерг
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|19:00
|Эсбьерг
|1:2
|Копенгаген
|27 тур
|3 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Эсбьерг
|21 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Эсбьерг
|0:1
|Копенгаген
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:1
|Эсбьерг
|28 тур
|21 апреля, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|2:2
|Эсбьерг
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|20:00
|Эсбьерг
|1:1
|Копенгаген
|8 тур
|14 сентября, суббота
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Эсбьерг
|31 тур
|12 мая, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:2
|Эсбьерг
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Эсбьерг
|2:2
|Копенгаген
|4 тур
|4 августа, суббота
|21:00
|Эсбьерг
|1:2
|Копенгаген
|23 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Эсбьерг
|1:1
|Копенгаген
|19 тур
|4 декабря, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Эсбьерг
|2 тур
|24 июля, суббота
|21:00
|Эсбьерг
|1:2
|Копенгаген
|27 тур
|14 апреля, среда
|22:00
|Копенгаген
|3:2
|Эсбьерг
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Эсбьерг
|0:0
|Копенгаген
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Эсбьерг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47