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Орхус - Силькеборг

20.10.2019, Воскресенье, 15:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 13 тур Орхус - Силькеборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
6 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Силькеборг 2:5 Орхус
2 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Орхус 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
18 ноября, суббота 18:00 Орхус 3:1 Силькеборг
3 тур
31 июля, понедельник 20:00 Силькеборг 2:1 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
5 тур
1 мая, понедельник 20:00 Силькеборг 0:2 Орхус
2 тур
10 апреля, понедельник 20:00 Орхус 1:3 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
4 ноября, пятница 22:15 Орхус 0:0 Силькеборг
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Силькеборг 1:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
12 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 3:1 Орхус
20 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Орхус 3:3 Силькеборг
8 тур
1 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 0:4 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 18:00 Силькеборг 2:1 Орхус
16 тур
21 ноября, понедельник 22:00 Орхус 0:2 Силькеборг
5 тур
15 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
1 мая, суббота 19:00 Силькеборг 1:4 Орхус
20 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Силькеборг
6 тур
22 августа, суббота 18:00 Орхус 2:2 Силькеборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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