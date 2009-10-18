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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - АДО Ден Хааг
НЕК - АДО Ден Хааг: обзор матча 18 октября 2009
НЕК
18.10.2009, воскресенье, 16:30
Чемпионат Голландии, 10 тур
1 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
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Таблица
Статистика матча НЕК - АДО Ден Хааг
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0
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Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
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АДО Ден Хааг
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